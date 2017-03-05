Массимо Каррера: "Луиз Адриану хорошо влился в состав. Я рад этому"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) заявил, что выбрал тактику в два нападающих, чтобы внести сомнения в защиту соперника, сообщает из Краснодара спецкор "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8. "Краснодар" занимает четвертую строчку.

– Почему "Спартак" сыграл именно в такой схеме? И почему Луиз Адриану уже целует спартаковский ромбик?

– Каждый матч особенный, – сказал Каррера. – Я решил сыграть в 2 нападающих, чтобы внести сомнения в защиту "Краснодара". В каждом матче, в зависимости от соперника, мы определяем состав и его действия. Луиз Адриану хорошо влился в состав, он играет с нами давно. Я рад этому.

– Насколько эффективным стал перевод Александра Самедова налево во втором тайме? Как оцените игру Самедова после возвращения в "Спартак"?

– Я поменял фланг для Самедова, потому что он лучше атаковал.

– Выполняют ли Зе Луиш и Адриану схожие функции или кто-то должен играть в подыгрыше?

– Они разные нападающие. И тот, и другой могут играть и спереди, и сзади.

– На матч приехали 15 тысяч болельщиков за тысячу километров. Видели ли вы такое в Италии?

– Я рад, что приехало так много народу поддержать нас. Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели.

– Какой цели?

– Нашего максимума. Мы должны выигрывать. В конце чемпионата увидим, каким является наш максимум. Самое главное, чтобы в конце сезона у нас не было сожаления по каким-либо поводам.

"Краснодар" и "Спартак" сыграли вничью