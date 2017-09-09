Массимо Каррера: "Квинси – выдающийся игрок"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0) отметил, что после забитого мяча в начале второго тайме у его команды появились голевые моменты. Единственный гол (50-й в 100-й игре за красно-белых) на 48-й минуте встречи забил Квинси Промес.

– Ничего особенного в перерыве не произошло, – сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол". – Мы провели хороший матч. Знали, что будет очень сложно, "Рубин" играет очень хорошо. Мы смогли забить и у нас появились другие голевые моменты. Несмотря на результат, я рад, что ребята боролись.

Квинси – выдающийся игрок, не я делаю это открытие. Дебют Педро Роши? Он сыграл всего лишь 10 минут. Еще рано делать выводы.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"​