Массимо Каррера: "Квинси – выдающийся игрок"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0) отметил, что после забитого мяча в начале второго тайме у его команды появились голевые моменты. Единственный гол (50-й в 100-й игре за красно-белых) на 48-й минуте встречи забил Квинси Промес.
– Ничего особенного в перерыве не произошло, – сказал Каррера в эфире канала "Наш футбол". – Мы провели хороший матч. Знали, что будет очень сложно, "Рубин" играет очень хорошо. Мы смогли забить и у нас появились другие голевые моменты. Несмотря на результат, я рад, что ребята боролись.
Квинси – выдающийся игрок, не я делаю это открытие. Дебют Педро Роши? Он сыграл всего лишь 10 минут. Еще рано делать выводы.
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #СпартакРубин 1:0 48' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/zEreuioE6Q– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.