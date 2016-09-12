Массимо Каррера: "Костюм? Как только "Спартак" мне его сошьет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол" пояснил, что носит не солнцезащитные очки, как бы можно было подумать. Он подчеркнул, что ходит в очках для зрения, но с затемненными стеклами.

- Многие итальянские тренеры - иконы стиля. На вас мы пока видели очки. Очки, конечно, прекрасные, но почему вы приезжаете на матчи в тренировочном костюме?

- Очки у меня не солнцезащитные, если вы так подумали. Это очки для зрения, просто модель такая - с затемненными стеклами.

- Хорошо, но почему бы не добавить немного итальянского стиля российскому футболу?

- Как только клуб сошьет мне костюм. Я люблю хорошо одеваться и придирчиво отношусь к выбору одежды. Так что как будет костюм, так сразу его и надену!