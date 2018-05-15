Массимо Каррера: "Конфликт с Глушаковым? С моей стороны его не было"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что команда в этом году не была единой.

- У вас был конфликт с Глушаковым?

- Нет. С моей стороны нет. Я вынужден делать определенный выбор.

- А с его стороны чувствовали недовольство по ходу сезона?

- Я ощущаю недовольство футболистов, которые не играют. Это может быть одной из проблем - тот, кто не играет, возможно, не ощущает себя частью команды. В прошлом сезоне все было наоборот - футболисты думали о нас, о команде. И те, кто играл, и те, кто не выходил на поле, были единым целым. И не было никакой зависти. А в этом году тот, кто играл, были доволен. Тот же, кто не играл, проявлял недовольство, думая о себе. Судья всему этому - поле. Есть позитивные футболисты, которые нормально воспринимают ситуацию, когда не играют или играют мало. И наоборот, есть те, кто настроен в этом случае на негатив - я не говорю о ком-то конкретно. Речь о том, как это работает - такие футболисты потом могут влиять на коллектив.

- Таких не должно быть в команде?

- Да, но они есть в любом команде. Нелегко сложить коллектив из 23-24 игроков, которые будут на одной волне. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Массимо Карреры - здесь.