Массимо Каррера: "Конечно, Глушаков и Комбаров начнут сбор со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков начнут сезон вместе с командой.
- Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой?
- Да, конечно.
- Джикия?
- Он, кажется, и не переставал тренироваться! Будет готовиться к сезону вместе со всеми.
- Тигиев, Жано?
- Надеюсь, что и эти ребята восстановились после травм.
- Ждать ли в Тарасовке новичков уже на первом сборе?
- Жиго точно появится до конца июня. Пока это все. Но я же говорю, что жизнь на трансферном рынке лишь начинает закипать, - цитирует тренера "Матч ТВ".
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https://matchtv.ru/football/chempionat_mira/matchtvnews_NI861641_Massimo_Karrera_Golovin_sozrel_dla_Juventusa_Eskluziv