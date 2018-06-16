Массимо Каррера: "Конечно, Глушаков и Комбаров начнут сбор со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сказал, что защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков начнут сезон вместе с командой.

- Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой?

- Да, конечно.

- Джикия?

- Он, кажется, и не переставал тренироваться! Будет готовиться к сезону вместе со всеми.

- Тигиев, Жано?

- Надеюсь, что и эти ребята восстановились после травм.

- Ждать ли в Тарасовке новичков уже на первом сборе?

- Жиго точно появится до конца июня. Пока это все. Но я же говорю, что жизнь на трансферном рынке лишь начинает закипать, - цитирует тренера "Матч ТВ".