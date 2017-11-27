Массимо Каррера: "Комбаров получил ударом коленом в спину, ничего страшного"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) отметил, что в стартовом составе красно-белых вышел Александр Самедов, так как он может сыграть на трех позициях. Кроме того, специалист рассказал о состоянии Дмитрия Комбарова, который не смог завершить встречу и покинул поле на электрокаре.

- Что с Комбаровым, которого пришлось увезти с поля в концовке?

- Он получил ударом коленом в спину, ничего страшного.

- Как вам судейство? На бровке вы часто выглядели недовольным.

- Я никогда не комментирую арбитров. Они выполняют свою работу, как и мы, тренеры, - свою.

- После травмы впервые вышел Самедов, смог забить гол, отдал предголевую передачу. Почему выбрали именно его при определении состава?

- Потому что в отличие от Мельгарехо он умеет играть на трех позициях, на каждой из них мог принести пользу. (Михаил ГОНЧАРОВ)