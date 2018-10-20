Массимо Каррера: "Кокорин и Мамаев ошиблись, и поплатятся за это"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал инцидент с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

– Они совершили некий поступок. И заслужили какое-то наказание. Те люди, которые их знают, говорят, что они хорошие ребята. Но они ошиблись, и поплатился за свою ошибку. Есть правосудие, которое решит, как их наказать. Честно говоря, мы довольно много обсуждаем эту тему.

– У вас был итальянский опыт...

– Я подобного не помню. Может, я не обращал внимания, но не помню такого. (Александр Рогулев, Елена Григорьевская)

8 октября братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев стали участниками двух драк в Москве, им предъявлены обвинения по статьям 116 УК РФ "Побои" и 213 "Хулиганство". По решению Тверского районного суда футболисты заключены под стражу до 8 декабря. В пятницу состоялось рассмотрение их апелляций на меру пресечения, они отклонены.