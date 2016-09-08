Массимо Каррера: "Как буду настраивать "Спартак"? Это зависит от моего настроения"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 6-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" не стал критиковать полузащитника Фернанду за перебор желтых карточек и пропуск дерби с железнодорожниками, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– К тренировкам вы привлекли много молодежи. Ждать кого-то из нее в составе против "Локо"?
– Мы делаем такие эксперименты, чтобы понять, есть ли ребята, которые заслуживают основы. Мне требуется время, чтобы познакомиться с ними, узнать их получше с игровой точки зрения и поведения.
– Фернанду получил четыре желтые карточки подряд и пропустит следующую игру. С чем связываете такое его игровое поведение?
– Просто он футболист, который играет акцентированно. Конечно же, Фернанду должен быть внимательнее, нельзя каждый матч получать по желтой карточке, но я люблю темпераментных игроков. Больше расстраиваюсь, когда предупреждения получают за протесты, неспортивное поведение, а не за игровые моменты.
– Как собираетесь настраивать команду на игру, передавать ей эмоции и мотивацию?
– (Улыбается). Секрет. Здесь нет ничего особенного, все зависит от моего настроения, как я проснусь с утра. И после этого уже думаю, что сказать ребятам. Сейчас я вам описать свою речь не смогу.
crazysun78
Platinum1991, харе курить!!!... )))
19:37
Platinum1991
Настроение всегда должно быть ОТЛИЧНЫМ, стало быть и настрой тоже должен быть ОТЛИЧНЫМ! Что и требовалось ДОКАЗАТЬ! Пока Спартак выезжает ТОЛЬКО за счёт предвзятого судейства, но посмотрим, что будет дальше! В любом случае, это большое тренерское достижение Карреры в его биографии - он ГЛАВНЫЙ!!! Главный футбольный пожарник Спартака! И не в Италии, а в России, и не в регионе, а в великом, былыми воспоминаниями, и могучем деньгами Спартаке! А что это значит??? А это значит, что нас ожидает НЕЗАБЫВАЕМОЕ зрелище в исполнении Спартака! Скучать не придётся! Это я вам гарантирую. Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! ТРЕНИРОВКАХ!!! А нашим командам, в том числе и Спартаку, есть над чем работать!!! Два раза по полтора часа это слишком МАЛО! Вперёд Спартак! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - спортивная и ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
18:58
баламошка
ATA проиграет Семину, с утра настроение будет плохое-------------------Сёмин уже давно битву бутылке проиграл.
18:46
ATA
проиграет Семину, с утра настроение будет плохое
18:38
Cantona~~
Потеря Фернандо, Ещенко и похоже Промеса, не загрустит ли Каррера...
18:23