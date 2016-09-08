Массимо Каррера: "Как буду настраивать "Спартак"? Это зависит от моего настроения"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 6-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" не стал критиковать полузащитника Фернанду за перебор желтых карточек и пропуск дерби с железнодорожниками, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– К тренировкам вы привлекли много молодежи. Ждать кого-то из нее в составе против "Локо"?

– Мы делаем такие эксперименты, чтобы понять, есть ли ребята, которые заслуживают основы. Мне требуется время, чтобы познакомиться с ними, узнать их получше с игровой точки зрения и поведения.

– Фернанду получил четыре желтые карточки подряд и пропустит следующую игру. С чем связываете такое его игровое поведение?

– Просто он футболист, который играет акцентированно. Конечно же, Фернанду должен быть внимательнее, нельзя каждый матч получать по желтой карточке, но я люблю темпераментных игроков. Больше расстраиваюсь, когда предупреждения получают за протесты, неспортивное поведение, а не за игровые моменты.

– Как собираетесь настраивать команду на игру, передавать ей эмоции и мотивацию?

– (Улыбается). Секрет. Здесь нет ничего особенного, все зависит от моего настроения, как я проснусь с утра. И после этого уже думаю, что сказать ребятам. Сейчас я вам описать свою речь не смогу.