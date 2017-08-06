10:10 6 августа | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Искренне желаю ЦСКА, "Зениту" и "Краснодару" пройти дальше в еврокубках"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар" имеют хорошие шансы пройти дальше в текущих розыгрышах еврокубков. По его словам, каждый из клубов обладает опытным тренерским штабом и хорошим подбором игроков, чтобы выполнить эту задачу.

- Думаю, что и ЦСКА, и "Зенит", и "Краснодар" имеют хорошие шансы пройти дальше, - приводит "Р-Спорт" слова Карреры. - Во всяком случае, как представитель российского футбольного клуба я им этого искренне желаю!

Никто не говорит, что будет легко, но для преодоления этого европейского барьера у всех трех клубов есть и квалифицированный тренерский штаб, и серьезный подбор игроков.

Напомним, что в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с "Янг Бойз". В этой же стадии Лиги Европы "Зениту" предстоит встреча с "Утрехтом", а "Краснодару" - с "Црвеной Звездой".

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20170806/1123849040.html

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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SpaMan

Пусть проходят, только не просто. Надо же нам пищу подбрасывать, для беззлобных тычков в адрес коней,быков и бомжей)))

14:34 6 августа

ЗЮК

armi,в твоих устах только мужские органы звучат.

14:26 6 августа

merniloskut

Ещё Игорьку здоровья и многих лет...

12:55 6 августа

Слоня

Каррера искренне желает прямым конкурентам напряженный график осенью. Он им и проход в полуфинал кубка России желает и выход в весеннюю часть еврокубков желает, чем сильнее буду распыляться, тем проще Спартаку. В Спартак после шести матчей группы ЛЧ трудно поверить, а конкуренты будут выхолощены и колличеством матчей и ранней подготовкой зимой к весенней стадии ЛЕ.

12:47 6 августа

armi

Слово ИСКРЕННЕ в устах импортных вообще звучит лживо. Особенно у импортных бАМжей или пищевиков.

11:22 6 августа

Serenky25

Я тоже желаю..это же рейтинг..Да и Я прежде всего за футбол хороший..

10:30 6 августа

баламошка

Максимка, трынди после тура, а не перед туром.

10:18 6 августа