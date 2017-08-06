Массимо Каррера: "Искренне желаю ЦСКА, "Зениту" и "Краснодару" пройти дальше в еврокубках"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар" имеют хорошие шансы пройти дальше в текущих розыгрышах еврокубков. По его словам, каждый из клубов обладает опытным тренерским штабом и хорошим подбором игроков, чтобы выполнить эту задачу.

- Думаю, что и ЦСКА, и "Зенит", и "Краснодар" имеют хорошие шансы пройти дальше, - приводит "Р-Спорт" слова Карреры. - Во всяком случае, как представитель российского футбольного клуба я им этого искренне желаю!

Никто не говорит, что будет легко, но для преодоления этого европейского барьера у всех трех клубов есть и квалифицированный тренерский штаб, и серьезный подбор игроков.

Напомним, что в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с "Янг Бойз". В этой же стадии Лиги Европы "Зениту" предстоит встреча с "Утрехтом", а "Краснодару" - с "Црвеной Звездой".