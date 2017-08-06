Массимо Каррера: "Искренне желаю ЦСКА, "Зениту" и "Краснодару" пройти дальше в еврокубках"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил мнение, что ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар" имеют хорошие шансы пройти дальше в текущих розыгрышах еврокубков. По его словам, каждый из клубов обладает опытным тренерским штабом и хорошим подбором игроков, чтобы выполнить эту задачу.
- Думаю, что и ЦСКА, и "Зенит", и "Краснодар" имеют хорошие шансы пройти дальше, - приводит "Р-Спорт" слова Карреры. - Во всяком случае, как представитель российского футбольного клуба я им этого искренне желаю!
Никто не говорит, что будет легко, но для преодоления этого европейского барьера у всех трех клубов есть и квалифицированный тренерский штаб, и серьезный подбор игроков.
Напомним, что в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с "Янг Бойз". В этой же стадии Лиги Европы "Зениту" предстоит встреча с "Утрехтом", а "Краснодару" - с "Црвеной Звездой".
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Дополнительная информация
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Янг Бойз
- Краснодар
- Црвена Звезда (Футбол)
- Утрехт
- Массимо Каррера
SpaMan
Пусть проходят, только не просто. Надо же нам пищу подбрасывать, для беззлобных тычков в адрес коней,быков и бомжей)))
14:34 6 августа
ЗЮК
armi,в твоих устах только мужские органы звучат.
14:26 6 августа
merniloskut
Ещё Игорьку здоровья и многих лет...
12:55 6 августа
Слоня
Каррера искренне желает прямым конкурентам напряженный график осенью. Он им и проход в полуфинал кубка России желает и выход в весеннюю часть еврокубков желает, чем сильнее буду распыляться, тем проще Спартаку. В Спартак после шести матчей группы ЛЧ трудно поверить, а конкуренты будут выхолощены и колличеством матчей и ранней подготовкой зимой к весенней стадии ЛЕ.
12:47 6 августа
armi
Слово ИСКРЕННЕ в устах импортных вообще звучит лживо. Особенно у импортных бАМжей или пищевиков.
11:22 6 августа
Serenky25
Я тоже желаю..это же рейтинг..Да и Я прежде всего за футбол хороший..
10:30 6 августа
баламошка
Максимка, трынди после тура, а не перед туром.
10:18 6 августа