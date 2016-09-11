Массимо Каррера: "Иногда качество игры важнее результата"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что для него важнее всего качество игры команды. По его словам, красно-белые входят в числа основных претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне.

– Лучше, чтобы команда играла организованного, чем когда есть одна звезда, играющая сама с собой. Мне важно, чтобы была организация игры, – подчеркнул в интервью "Матч ТВ" Каррера. – Мы можем использовать короткий пас или длинный пас, играть в обороне или в атаке. Все в зависимости от соперника. Победа Португалии на Euro-2016 – это хорошо. Это показывает, что любая команда может выиграть.

В России есть четыре-пять команд, которые могут бороться за чемпионство. Мы входим в это число точно. У нас правильный психологический настрой, хорошее физическое состояние. Мы по-спортивному злы и хотим побеждать. Но такие не мы одни. Наша задача бороться до конца. Даже если в итоге не удастся победить, мы должны понимать, что это случилось не потом, что мы были слабыми, а соперник оказался сильнее нас.

Я никогда не скажу, что это тот "Спартак", который я хочу видеть, который лучше играть уже не может. Потому что это невозможно. Всегда можно сделать шаг вперед, развиваться. Даже в тех матчах, когда мы выигрываем, есть ошибки, над которыми нужно работать. Мне нравится то, что мы сейчас делаем, нравится, как команда себя ведет. Ребята играют по-мужски, выкладываются по полной, играют даже через "не могу". Для меня очень важно, как играет команда. Иногда это даже важнее результата. Я предпочту, возможно, чтобы команда показала хороший футбол, но проиграла, чем победила, сыграв плохо.