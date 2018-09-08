Массимо Каррера: "Игроки "Спартака" здорово сыграли в матчах взрослой и молодежной сборных"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что его порадовала игра футболистов красно-белых, принимавших участие во вчерашних матчах взрослой и молодежной сборных. Взрослая национальная команда обыграла Турцию (2:1) в матче Лиги наций, молодежная сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в контрольной встрече.

Главное – мои ребята не получили травмы, - сказал Каррера в интервью клубной пресс-службе. - В нынешних условиях нет ничего важнее. А сыграли все здорово. Но перехваливать никого не собираюсь.

Каррера возглавляет "Спартак" с 2016 года. Под его руководством красно-белые становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок.

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