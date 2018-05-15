Массимо Каррера: "Игрокам нужно равняться на Зобнина"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что команда в плане самоотдачи и желания достигать целей должна равняться на полузащитника Романа Зобнина.

- Критика болельщиков направлена в основном на Комбарова и Глушакова. Есть ли в этом логика?

- Не понимаю, почему именно на них.

- Вас устраивает, как они работают на тренировках?

- Да.

- Можете сказать это болельщикам, у которых есть претензия - Глушаков и Комбаров после выигрыша титула перестали тренироваться и подставляют Массимо.

- Было всего несколько раз, когда я прогнал команду с поля в раздевалку, потому что был недоволен самоотдачей. Но это относилось ко всем, а не к Комбарову и Глушакову - и это было и в прошлом сезоне, не только в этом.

- На кого в составе "Спартака" все должны равняться?

- Зобнин. У него есть желание достигать цели. И даже если я заставляю его играть на разных позициях, он всегда к этому готов. У него есть все возможности, чтобы стать топ-футболистом. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Карреры.