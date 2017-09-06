Массимо Каррера: "Хотел лететь в Хабаровск за два дня до игры, но меня отговорили"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что принял решение лететь на матч 8-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) перед игрой после консультации с врачами. Напомним, что в 2016 году красно-белые потерпели первое поражение под руководством итальянского специалиста, уступив хабаровчанам (0:1) в 1/16 Кубка России.

- Не зная таких нюансов (как расстояния между городами в России. - Прим. "СЭ"), я предоставил принимать решение российским докторам, которые разбираются в этом лучше. Так было и в прошлом году, и в этом, - цитирует 8news Карреру. - Я хотел лететь в Хабаровск за два дня до игры, но меня отговорили. В Томск мы летели за два дня, да, но это гораздо ближе. Меньше часовых поясов.

С Хабаровском может быть два варианта, – добавил тренер красно-белых по физподготовке Джорджо Д’Урбано. – Либо летишь туда за 10 дней до игры – по одному на каждый часовой пояс. Либо прилетаешь за день до матча, оставаясь на московском времени, и не спишь в самолете. С нами вместе летел молодежный состав, у которого матч был уже через пару часов после прилета. Они его выиграли.