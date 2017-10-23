Массимо Каррера: "Хочу стать выдающимся тренером"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о своем желании побеждать в каждом матче. Кроме того, он отметил, что рад стать кумиром для миллионов людей в России.

– Задача – стать выдающимся тренером, - цитирует RT Карреру. - Тренеру важно заставить людей полюбить себя. И я очень рад, что меня любят не только московские болельщики, но и всей России. Я всегда был таким. Считаю, что являюсь настоящим человеком и останусь таким навсегда. Если у меня есть проблемы, то поговорю об этом с людьми, глядя в глаза. Также всегда скажу о том, что мне не нравится. Я настоящий, а не какой-то выдуманный персонаж, скрывающий свои мысли".

Осознаю ли я, что являюсь кумиром для миллионов людей в России? Конечно, очень рад этому. Понимаю, что сделал для "Спартака" что-то важное, так как команда давно ничего не выигрывала. Но я всего лишь выполнил свою работу, за которую мне платят. Я выложился для этого по максимуму и продолжаю это делать. Моя цель – отдавать все силы на благо коллектива, членом которого я являюсь.



