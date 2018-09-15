Массимо Каррера: "Ханни жалуется? У нас не играет много игроков, например Ещенко"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем 7-го тура с "Ахматом" отметил, что благодаря ротации состава из-за плотного графика матчей для всех футболистов будет место в составе.
– После игры с "Ахматом" у "Спартака" будет плотный график. Планируется ли ротация состава?
– Перед большим количеством матчей не хотели рисковать теми, кто сегодня работал индивидуально. У нас много игроков и для всех будет место в следующих матчах.
– Тренеры жалуются, что после сборных футболисты находятся в разном состоянии. Сейчас было не так много сборников. Это поможет?
– Чем больше игроков в твоем распоряжении, тем лучше. Это плюс для тренера.
– После матча с "Ахматом" будет ротация состава. Дадите шанс Ханни?
– Будет место для всех.
– Обещаете, что он сыграет хотя бы в одном матче?
– Почему я должен обещать?
– Он очень жаловался.
– Есть много футболистов, которые не играют. Ещенко, например. (Елена Григорьевская, Ярсолв Сусов).