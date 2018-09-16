Массимо Каррера: "Ханни? Вы давайте договоритесь между собой"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал предстоящую встречу седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".

- Мы не знаем, как будет играть наш соперник, так как у них появился новый тренер, - сказал Каррера в эфире телеканала "Матч Премьер". - Главное, что мы подготовились ко встрече и понимаем, как нам надо играть. У нас будут появляться новые молодые центральные защитники в будущем, так как нас ожидает немало матчей.

Ханни в стартовом составе на матч с "Ахматом? Вы давайте договоритесь между собой, когда он не играет - спрашиваете почему, когда играет - задаете тот же вопрос. Он сегодня в стартовом составе, так как впереди у нас много игр.

"Спартак" – "Ахмат": российская премьер-лига, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)