Массимо Каррера: "Горжусь тем, что показали на ЧМ мои ребята и сборная России"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что выбора капитана красно-белых зависит от команды и это правильно. Также специалист оценил выступление сборной России на чемпионате мира.

– Этот сезон особенный тем, что он начинается после чемпионата мира?

– Ничего не изменилось. Мы готовились, как и в прошлом сезоне. Разница только в том, что не было трех сборников. В этой ситуации находятся и другие клубы. Я горжусь тем, что показали на чемпионате мира мои и другие ребята, горжусь тем, что сделали мои игроки и вся сборная России.

– Команда выбрала капитаном Дениса Глушакова. Вы участвовали в выборах?

– Выбор зависит от команды. Правильно, что именно команда выбирает капитана.

– Значит ли это, что сборники не появятся в составе?

– Нет. Они будут. Они в форме. А завтра посмотрю, кто будет играть, а кто нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)