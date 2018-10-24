Массимо Каррера: "Горд, что дал возможность дебютировать 4 игрокам из академии"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что одним из важнейших достижений в клубе для него стал дебют четырех молодых футболистов.

- Я горд тем, что дал возможность четырем ребятам из Академии дебютировать в команде. Как в еврокубках, так и в чемпионате. Это тоже очень важно, возможно, это самое главное, что может сделать тренер – верить в молодежь, которая этого заслуживает. Думаю, что их ждет большое будущее.

- У кого-то из российских тренеров вы чему-то научились?

- Я всегда у всех чему-то учусь, так надо делать всегда. Ты смотришь футбол четвертого дивизиона, и все равно чему-то учишься. За последние 2,5 года я стал свидетелем мощного роста российского футбола, доказательство – выступление сборной России. Команды научились играть в разном стиле, движение футбольное растет. Даже если чемпионат не так сильно раскручен, но тут есть игроки, которые заслуживают большего внимания в Европе. (Александр Рогулев)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Все о чемпионате России - здесь