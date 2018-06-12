Массимо Каррера: "Головин готов к переходу в чемпионат Италии"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может стать выдающимся игроком. Он также добавил, что 22-летний хавбек готов к переходу в итальянский чемпионат.

- Головин - очень хороший игрок, - приводит слова 54-летнего специалиста Juvenews. - Он молод, но уже три года выступает в чемпионате России и является футболистом сборной. У него есть все качества для того, чтобы стать топ-игроком. Готов ли он к переезду в Италию и "Ювентус"? Да, безусловно.

Ранее СМИ сообщали, что Головин близок к переходу в "Ювентус". Хавбеком также интересуются "Монако", "Челси" и "Арсенал".

В минувшем сезоне Головин провел 50 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.