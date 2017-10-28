Массимо Каррера: "Гол в концовке? Не понимаю, к чему эти разговоры"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 15-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) подчеркнул, что его команда на протяжении встречи показывала хороший футбол. При этом специалист отметил, что в этой игре красно-белые потеряли очки.
– Гол в конце матча – что это было? Я не могу понять, к чему всегда эти разговоры, – сказал Каррера в интервью телеканалу "Наш футбол". – Получилось так, что "Ростов" забил со стандарта на последних минутах.
"Спартак" показал хороший матч, играл в хороший футбол на протяжении всей игры. К сожалению, нам не удалось забить еще, а соперник забил нам.
Я ничего не менял, потому что не видел в этом необходимости. Судя по тому, как складывалась игра, я думаю, что "Спартак" потерял два очка, а не приобрел одно.
Бен Ричардс
Каррера временами, если четно, уже напрягает,когда в последнее время регулярно включает «тупого». Команда хронически, половину сезона, проваливает второй тайм и пропускает в концовках матчей, а он типа « не понимает». Все нормально Массимо, полет нормальный. Продолжай в том же духе.
21:28
-философ-
Bibigon2000 --------------- Зато без питерских слёзных истерик))))))))))
21:25
Bibigon2000
к чему эти разговоры? может к увольнению? Валере верим!!!
21:10
Gomer8888
опять эта ссыкливая тактика последние минуты играть на отбой
21:09