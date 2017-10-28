Массимо Каррера: "Гол в концовке? Не понимаю, к чему эти разговоры"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 15-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) подчеркнул, что его команда на протяжении встречи показывала хороший футбол. При этом специалист отметил, что в этой игре красно-белые потеряли очки.

– Гол в конце матча – что это было? Я не могу понять, к чему всегда эти разговоры, – сказал Каррера в интервью телеканалу "Наш футбол". – Получилось так, что "Ростов" забил со стандарта на последних минутах.

"Спартак" показал хороший матч, играл в хороший футбол на протяжении всей игры. К сожалению, нам не удалось забить еще, а соперник забил нам.

Я ничего не менял, потому что не видел в этом необходимости. Судя по тому, как складывалась игра, я думаю, что "Спартак" потерял два очка, а не приобрел одно.