23:29 13 октября | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Глушаков провел хороший матч"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (2:1) остался доволен настроем подопечных и отметил игру капитана Дениса Глушакова.

 
Сегодня. Грозный. &quot;Ахмат&quot; - &quot;Спартак&quot; - 1:2. 72-я минута. Победный гол Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО.Каррера в Грозном: две победы в двух матчах

"Спартак" первые в сезоне одержал две победы подряд и первый раз выиграл на выезде. Глушаков вернулся на поле после травмы и забил первый гол красно-белых в этой встрече.

– Нас ждал тяжелый матч на тяжелом поле с командой, которая много бегает и играет в организованный футбол. Для нас это важная победа, – цитирует ТАСС Карреру. – У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды.

"Спартак" тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов. Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз, что у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу.

Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4644908

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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БобровФан

Действительно Глушаков смотрелся свежо. И уж в 2 матчах сборной с такой игрой точно закрыл бы дыру в середине поля. С Кореей и Ираном вести игру должен был бы Ал.Миранчук, но иногда играет без вдохновения. В принципе Глушаков с Головиным - это мотор сборной, если они в форме.

23:43 13 октября