Массимо Каррера: "Глушаков провел хороший матч"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (2:1) остался доволен настроем подопечных и отметил игру капитана Дениса Глушакова.

"Спартак" первые в сезоне одержал две победы подряд и первый раз выиграл на выезде. Глушаков вернулся на поле после травмы и забил первый гол красно-белых в этой встрече.

– Нас ждал тяжелый матч на тяжелом поле с командой, которая много бегает и играет в организованный футбол. Для нас это важная победа, – цитирует ТАСС Карреру. – У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды.

"Спартак" тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов. Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз, что у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу.

Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком.

Трансляция матча "Ахмат" - "Спартак"