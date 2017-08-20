22:40 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Глушаков? Финансовые вопросы с игроком решает клуб"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что ощущает поддержку со стороны поклонников команды. Специалист подчеркнул, что он не принимает активного участия в переговорах о продлении контракта полузащитника Дениса Глушакова.

– Продление контракта с Глушаковым? Единственное, что я могу сделать – подтвердить желание видеть игрока в команде, но не я устанавливаю условия соглашения сторон, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – Финансовые вопросы решает клуб. Да, я могу сказать, что этот игрок полезен команде и я не возражаю против его присутствия, но только клуб решает, на каких условиях заключать с футболистом соглашение.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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