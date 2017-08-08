19:05 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Гарай или Луан? Если бы я мог выбрать - это был бы Гарай"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что команде необходимо усиление. По его словам, эта необходимость не связана с разгромом от "Зенита" (1:5) в предыдущем туре, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Михаил ГОНЧАРОВ.

– После матча с "Зенитом" пошли новые трансферные слухи – Луан, Гарай... У вас появилось ощущение после того матча, что нужны новые футболисты?

– Я уже в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от "Зенита", после которого мы должны усилиться, об этом говорилось с конца прошлого сезона.

– Луан и Гарай вам действительно интересны?

– На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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PiratDen

"если бы я мог выбирать" если это так то дела спама очень плохи:))) я конечно рад не против провала спартака в чемпионате России, но в ЛЧ же будет полнейшее фиаско и позор!

21:25

shpasic

выбирайте Онопку и Горлуковича!

20:51