Массимо Каррера: "Футболисты поняли, что в футболе и жизни никто ничего тебе не дарит, нужно все брать самому"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 5-го тура премьер-лиги с "Динамо" (2:1) отметил командный дух красно-белых. По его словам, нужно еще работать над улучшением прессинга.

– Лозунг "Один за всех и все за одного" теперь вернулся в "Спартак"?

– Да, постепенно все это возвращается. Ребята поняли, что именно нужно для победы. Я не мог ничего сказать им даже после ПАОК – команда выложилась полностью, играя в меньшинстве 70 минут. Все футболисты сейчас поняли, что в футболе и жизни никто ничего тебе не дарит, нужно все брать самому. Это правильный настрой. Настрой "Спартака".

– Почему после 70-й минуты сегодня "Спартак", как вы сами заметили, перестал прессинговать и стал прижиматься? Закончились силы?

– Может, и это. Возможно, еще имеет место психологический блок, учитывая воспоминания о некоторых матчах в прошлом сезоне. Когда не получается прессинговать – это не вина нападающих или полузащитников, а всей команды. Даже защитников, который не поджимают. Надо над этим работать. (Михаил ГОНЧАРОВ)