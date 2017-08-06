Массимо Каррера: "Физическое состояние позволит Пашаличу выйти на поле"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 4-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что у соперника будет 12-й игрок на поле благодаря большому количеству болельщиков. Также итальянец отметил, что новичок команды Марио Пашалич может выйти на поле в этой встрече.

– Я еще не выходил на поле, но, думаю, это прекрасный стадион, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Безусловно, при таком хорошем стадионе и большом количестве болельщиков – это им поможет, будет 12-й игрок на поле.

Практически ничего не меняли в составе, но будем играть как обычно. Пашалич провел одну тренировку, поэтому вне стартового состава. Но его физическое состояние позволяет выйти на поле.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"