Массимо Каррера: "Фернанду в матче с ЦСКА отдался не на все сто процентов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что полузащитник Фернанду провел не лучший матч в 6-м туре чемпионата России против ЦСКА (1:2), передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также добавил, что красно-белые летом прошли такую же подготовку, что и зимой.

– Согласно статистике, Фернанду провел против ЦСКА, мягко говоря, не выдающийся матч...

– Да, судя по статистике, он не отдался на все сто процентов, – сказал Каррера. – В чем причина? Не думаю, что в позиции, ведь он и раньше на ней играл. Но вообще статистика – не истина в последней инстанции. Я стараюсь доверять своему глазу, своим ощущениям. Ведь если смотреть на цифры, то бегать мы стали, наоборот, больше, чем в прошлом сезоне. Мы прошли летом такую же подготовку, что и зимой. С ЦСКА мы много владели мячом, создавали моменты. Однако результат получился противоположным.

– Кстати, не жалеете, что в матче с ЦСКА выпустили Мельгарехо, а не передвинули на острие Промеса?

– Знаете, задним числом все умны. Я выпустил нападающего на место нападающего. Футбол тем и интересен, что заранее никто не знает, как сработает то или иное решение.

В 7-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет с "Локомотивом", матч пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" перед матчем с "Локо". Live из Тарасовки