Массимо Каррера: "Это самый слабый "Спартак"? Да"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) взял всю ответственность за поражение на себя.

– Это самый слабый "Спартак" за то время, что вы им руководите?

– (После паузы.) Да. Мы подошли к решающим матчам не так, как нужно. Беру всю ответственность на себя.

– Еще недавно команда боролась за два трофея, а теперь все проиграно. Когда, по-вашему, наступил перелом?

– В матче с "Уралом". (Михаил ГОНЧАРОВ)

Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).

Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).​

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