Массимо Каррера: "Это самый слабый "Спартак"? Да"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после домашнего матча 27-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:3) взял всю ответственность за поражение на себя.
– Это самый слабый "Спартак" за то время, что вы им руководите?
– (После паузы.) Да. Мы подошли к решающим матчам не так, как нужно. Беру всю ответственность на себя.
– Еще недавно команда боролась за два трофея, а теперь все проиграно. Когда, по-вашему, наступил перелом?
– В матче с "Уралом". (Михаил ГОНЧАРОВ)
Для "Спартака" это третье поражение подряд после матча 26-го тура РФПЛ с "Уралом" (1:2) и полуфинала Кубка России против "Тосно" (1:1, пенальти – 4:5).
Команда Массимо Карреры с 50 очками занимает третье место в премьер-лиге. Лидирует "Локомотив" (57), на втором месте – ЦСКА (51), на четвертом – "Зенит" (49), на пятом – "Краснодар"(47).
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Спартак с детства
Абсолютно согласен .посмотрел этот позорный матч до первого гола и не выдержал больше смотреть это паскудство сразу понял что три мяча Ахмат этим размазням-неумехам забьет.нет игры вместо атаки перепасовка туда сюда а все потому что не умеют играть в футбол только мяч получил тут же избавился никто не открывается все боятся ошибиться и из-за этого ошибок еще больше спартаковцы то что вы делаете на поле -это не футбол это просто безобразие защиты нет и этих игроков еще в сборную берут участь ее будет та же что и у Спартака нужно на 50% менять состав посмотрите сколько молодых толковых ребят появилось в других клубах но не в Спартаке собирающем никому не пригодившихся грачков и Карреру поблагодарить и отправить на родину он берет вину на себя с постоянной регулярностью но нам от этого не легче игру он так ине сумел наладить а в прошлом году просто повезло да боролись отчаянно чего сегодня не наблюдается и в помине
22:31 23 апреля
Schnupphase
Валерий Милан-Монако, согласен. Тренер-ученик троечник. Вон, у Курбана как Рубин растёт, как на дрожжах.
22:26 23 апреля
Kasymus
Теперь понятно, что все новые идеи придумывала их школа тренеров в Италии и Конте...
22:15 23 апреля
Валерий Милан-Монако
Неужели кому то невидно что происходит со Спартаком?((Какая то карусель составом(((Каждый матч с новым составом или те игроки(кто отыграл ужасно не первую игру и находится в ужасающем состоянии выходит снова в старте((( Даже у топовых команд(где имеются два равноценных состава) есть стартовый наигранный с небольшими изменениями по ходу матча.. В игре не разбериха(без идеи(без мысли( без тактики на игру(без наигранных комбинаций(чтоб взламывать труднопроходимую оборону((Чем они занимаются на тренировке?(( Вместо того(чтобы брать Кубок России они ....Вместо того чтобы выигрывать чемпионат....(( Что это было?((( Перед вами были все двери открыты(называется бери не хочу( Как такое возможно(когда у тебя самый лучший календарь "среди конкурентов"( вы..... когда осталась Тосно и другой слабачек и трофей в кармане( Что это?((((( Я считаю(что КАРРЕРА поплыл( команда выходит на игру без вольно(( без азарта((( и это уже не первый раз((( в начале чемпионата было тоже самое(( Похоже Каррере нравится терять нити управления или он просто не умеет руководить или дирижировать и держать в определенном тонусе игроков(( Судите сами( игроки( полагаю, сами не знают что ожидать от тренера( как перчатки меняет схему и футболистов(( Кто назовет мне из специалистов уверенно стартовый состав Спартака на игру?(( НИКТО(((( Это называется беспредел от КАРРЕРЫ((
22:06 23 апреля