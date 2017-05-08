Массимо Каррера: "Эта история родилась случайно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, команда которого сегодня стала чемпионом, подчеркнул, что оказался на позиции наставника красно-белых практически случайно. Специалист отметил: он постарался применить в России то, чему научился, работая вместе с Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.

– Эта история родилась практически случайно, – приводит Gianlucadimarzio.com слова Карреры. – Я приехал сюда после чемпионата Европы. Сначала я был помощником, но после вылета из Лиги Европы мне предложили временно заменить главного тренера, а потом и возглавить команду. Я взял на себя эту ответственность, принеся с собой то, чему научился у Конте, которого считаю лучшим тренером в мире. Я делал то, чему он меня учил. Здесь я встретил фантастических ребят, которые полностью приняли то, что я им предложил. Мы сделали нечто экстраординарное, потому что "Спартак" не побеждал многие года. Я бы и сам не поверил в это. Опыт в России? Я находится практически все время на спортивной базе. Ко мне постоянно приезжала семья. Но мне отлично. Москву я знаю, но не очень хорошо. Россияне очень сердечный народ. Язык мне нужно еще подучить – я начинал, но это очень трудно.

"Спартак" – чемпион. Live!