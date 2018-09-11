Массимо Каррера: "Если позвонят из "Аталанты", не смогу отказаться"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что хотел бы потренировать "Аталанту". За клуб из Бергамо Каррера провел 242 матча.

– Надеюсь, что Гасперини продолжит прививать свою философию "Аталанте", как делал это в последние два года, – цитирует Gazzetta dello Sport Карреру. – "Аталанта" добивается прекрасных результатов, а молодые игроки прогрессируют. Успешность клуба зависит от множества факторов. Все начинается издалека, с базы. "Аталанта" в этом плане пример для подражания.

Но сильнейший в Италии "Ювентус". Он продолжит доминировать, хотя ему придется потрудиться. "Аталанта" же должна стремиться попасть в Лигу Европы. Ностальгия по Италии? Через несколько месяцев я, наверное, смогу рассказать о продлении контракта со "Спартаком". Но если позвонят из "Аталанты", не смогу отказаться.