Массимо Каррера: "Если будет возможность, выпущу на поле Зобнина"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 17-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что игра будет сложной. По словам наставника, Роман Зобнин, вернувшийся в заявку после долгого перерыва, может выйти на поле.

– Да, многие вернулись, все хорошо себя чувствуют, – отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". – Хорошо тренировались две недели, несмотря на то, что было мало игроков.

"Краснодар" – удобный соперник? Нет. Это серьезная команда. У нее техничные качественные игроки. Нужно подойти к этой встрече очень серьезно.

​Зобнин давно не играет. По ходу матча посмотрим. Если будет возможность, выпущу его на поле.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"