Массимо Каррера: "Джикия и Фернанду в запасе? Это выбор тренерского штаба "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в дерби нет фаворита. Специалист подчеркнул, что выиграет та команда, которая больше будет стремиться к победе.

– Джикия и Фернанду в запасе? Это выбор тренерского штаба, – сказал во флеш-интервью Каррера. – Я являюсь тренером, и моя работа – выбирать стартовый состав. Что касается нашей игры, то ничего не меняется, играем как обычно.

Можно ли назвать "Локомотив" фаворитом матча? Это дерби, а такие игры всегда особенные. Здесь нет фаворита. Побеждает тот, кто хочет победить.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"