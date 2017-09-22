Массимо Каррера: "Д'Урбано не было в прошлом сезоне, а травмы были. Дело не в нем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера еще раз подчеркнул, что один из его новых помощников Джорджио Д'Урбано не виноват в травмах в команде.

– Д'Урбано не было в прошлом сезоне, а травмы были. Так что дело не в нем. Если уж на то пошло, за физподготовку отвечает Хавьер Сальсес, – сказал Каррера. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Почему у "Спартака" так много травм? //

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