Массимо Каррера: "Думаю, Промес пообщался с докторами..."

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" объяснил, почему нападающего Квинси Промеса​ не вызвали в сборную Голландии на предстоящие отборочные матчи ЧМ-2018, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Промеса не вызвали в сборную, он травмирован, не сыграл в Лиге чемпионов. Как он реагирует на ситуацию?

– Думаю, что он пообщался с докторами, и все вместе пришли к выводу, что ехать ему не стоит.

Матч "Спартак" - "Урал" пройдет в субботу, 30 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.