Массимо Каррера: "Думаю, Промес и Зе Луиш сыграют с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) отметил, что полузащитник Александр Самедов был заменен из-за усталости. Также специалист подчеркнул, что нападающий Квинси Промес в любом случае отправится с командой в Ливерпуль на матч группового турнира с одноименной командой.

– Что с Самедовым? Показалось, что у него проблемы с задней поверхностью бедра.

– Нет, ничего страшного, просто усталость.

– Почему не выпустили Зе Луиша?

– У него проблемы с ногтями на ногах, он сегодня не смог надеть бутсы.

– Он сможет сыграть с "Ливерпулем"?

– Да, еще четыре дня впереди, и я думаю, что с помощью антибиотиков он восстановится.

– Промеса оставили дома, потому что у него три желтых карточки?

– Нет, только по той причине, что у него проблемы с икроножной мышцей, иначе бы он играл. Собственно, как и Джикия, у которого три карточки, но он сегодня играл.

– С "Ливерпулем" Промес сыграет?

– Я думаю, что да; сегодня нам сообщил, что он чувствует себя лучше, за это время он восстановится и в любом случае полетит с нами в Ливерпуль. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"