Массимо Каррера: "Думаю, Промес и Зе Луиш сыграют с "Ливерпулем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:0) отметил, что полузащитник Александр Самедов был заменен из-за усталости. Также специалист подчеркнул, что нападающий Квинси Промес в любом случае отправится с командой в Ливерпуль на матч группового турнира с одноименной командой.
– Что с Самедовым? Показалось, что у него проблемы с задней поверхностью бедра.
– Нет, ничего страшного, просто усталость.
– Почему не выпустили Зе Луиша?
– У него проблемы с ногтями на ногах, он сегодня не смог надеть бутсы.
– Он сможет сыграть с "Ливерпулем"?
– Да, еще четыре дня впереди, и я думаю, что с помощью антибиотиков он восстановится.
– Промеса оставили дома, потому что у него три желтых карточки?
– Нет, только по той причине, что у него проблемы с икроножной мышцей, иначе бы он играл. Собственно, как и Джикия, у которого три карточки, но он сегодня играл.
– С "Ливерпулем" Промес сыграет?
– Я думаю, что да; сегодня нам сообщил, что он чувствует себя лучше, за это время он восстановится и в любом случае полетит с нами в Ливерпуль. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
- Александр Самедов
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Арсенал Тула
- Квинси Промес
- Зе Луиш
- Массимо Каррера
- Георгий Джикия
anhora
Следующая проблема Зе Луиша будет с волосами под мышками.
23:05
ЗЗ+
Стричь не пробовали? :-$
23:02
Fenixx
Проблема с ногтями это что то новенькое. Надо будет запомнить.
22:57
Kot, kotoryi
Ногти отросли?
22:57
manager78
Живот, ногти... Кабо-Верде рулит. )
22:54