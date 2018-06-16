Массимо Каррера: "Думаю не о своей отставке, а о том, как попасть в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, насколько важно для него попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

- Начало прошлого сезона выдалось у "Спартака" провальным. Вы извлекли необходимые уроки?

- Да. Подобное не должно повториться! Тем более что в этот раз нам сразу надо брать быка за рога и преодолевать квалификационный раунд Лиги чемпионов. Если в прошлом чемпионате страны нам в итоге удалось как-то выровнять ситуацию за счет длинной турнирной дистанции, здесь такой возможности нет. Или ты в Лиге чемпионов, или ты за ее бортом уже в августе.

- Отдаете себе отчет в том, что непопадание в основной турнир ЛЧ грозит вам оперативным увольнением?

- Конечно, я это понимаю. Но сейчас думаю не о своей отставке, а о том, как попасть в Лигу чемпионов, - цитирует тренера "Матч ТВ".

"Спартак" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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