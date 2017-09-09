Массимо Каррера: "Думаю, это Промес должен проставиться!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0) предложил Квинси Промесу проставиться перед командой за гол. Для голландца этот мяч стал 50-м, забитым в 100 матчах за красно-белых во всех турнирах.
– Промес забил 50-й гол. Команда его угостит, или он команду?
– Думаю, он должен проставиться! Его голы это в том числе и заслуга команды.
– Как состояние Джано? Сыграет ли в следующем матче?
– Будем смотреть за ним.
– Выход Марио Пашалича повлиял на его шансы выйти в стартовом составе в Мариборе? И что скажете по поводу Артема Реброва?
– Это все игроки "Спартака". У нас нет основы и резерва. На днях решу, как сыграем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #СпартакРубин 1:0 48' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/zEreuioE6Q– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.