Массимо Каррера: "Думаю, это Промес должен проставиться!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в домашнем матче 9-го тура премьер-лиги над "Рубином" (1:0) предложил Квинси Промесу проставиться перед командой за гол. Для голландца этот мяч стал 50-м, забитым в 100 матчах за красно-белых во всех турнирах.

– Промес забил 50-й гол. Команда его угостит, или он команду?

– Думаю, он должен проставиться! Его голы это в том числе и заслуга команды.

– Как состояние Джано? Сыграет ли в следующем матче?

– Будем смотреть за ним.

– Выход Марио Пашалича повлиял на его шансы выйти в стартовом составе в Мариборе? И что скажете по поводу Артема Реброва?

– Это все игроки "Спартака". У нас нет основы и резерва. На днях решу, как сыграем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"​