Массимо Каррера: "Думаю, что "Спартак" на равных сыграет с ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что красно-белые сыграют с армейцами на равных, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Он также добавил, что тяжелый график команды не является для него проблемой.

– На левом фланге у "Спартака" играет Комбаров, к которому есть претензии по надежности. У ЦСКА на этой бровке – Мариу Фернандес. В апреле вы решили проблему при помощи Зобнина. Как сейчас? - вопрос Каррере.

– Я не приставлял тогда специально Зобнина, просто мы играли 4-2-3-1, и на этом фланге был Роман. Он всегда там играл. Как решу вопрос сейчас? На этой бровке в полузащите сыграет и поможет защитнику кто-то другой.

– Насколько сейчас защита хорошо готова физически?

– Мы знаем, что ЦСКА – сильный соперник. Но и мы сильны. Думаю, что мы сыграем на равных с армейцами.

– Гончаренко сказал, что не видит проблемы в том, что матчи идут через два дня на третий. Ваше мнение по поводу тяжелого графика?

– Для меня это не проблема. Физическая усталость может иметь место, но во всем мире играют три матча в неделю.



– Как оцените дебют Пашалича?



– Он провел хороший матч. Это современный полузащитник и может играть на любой позиции в центре поля.