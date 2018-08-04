Массимо Каррера: "Доволен ничьей с "Локомотивом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что доволен ничьей в сегодняшнем матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:0).

- Довольны результатом?

- Да. Когда не побеждаешь, естественно, лучше ничья, чем поражение.

- Как решить проблемы в созидании? Почему не выходит на поле Ханни? Где он?

- Ханни на скамейке запасных. Насчет созидания – я доволен тем, что сегодня сделала команда. Вы считаете, что у нас есть проблемы, а я – иначе. Да, мы немножко потерялись в последние 15 минут, допустили несколько ошибок, позволили сопернику атаковать. А так мы контролировали матч и создали несколько хороших моментов. Немного трудно пришлось только в концовке.

- Вы осознанно давили в первом тайме на фланг Игнатьева? На этом фланге играл не только Промес, но и часто смещался Глушаков, Зе Луиш...

- Да. Мы считали, что именно эта зона – слабая точка "Локомотива". Квинси и Глушаков должны были работать именно в этой зоне. (Михаил ГОНЧАРОВ)