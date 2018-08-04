21:32 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Доволен игрой Ташаева и других футболистов "Спартака"


Главный тренер "Спартака"  Массимо Каррера отказался комментировать действия арбитра в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:0). 

- Оцените игру Ташаева…

- Оцените сами! У меня оценка есть. Не хочу отвечать, потому что вы критикуете такими вопросами игроков. Вы оцениваете их выступление только в зависимости от того, забили они или нет, отдали передачу или нет. А оценка тренера выходит за эту границу. Я доволен игрой Ташаева, как и других игроков! И не согласен, что у нас есть проблемы с футболом.

- Как вам Квинси? Кажется, что ему сложно проявлять себя, потому что пространства не бывает много.

- Сложно, но он провел хороший матч. Имел момент, трудился на команду. Футболистам нужно набрать 100-процентную форму.

- В микст-зоне Комбаров и Ещенко возмущались судейством…

- Я никогда не комментирую судейство. Если игроки так высказались, значит, посчитали, что для этого есть причины. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Локомотив - Спартак М

 

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