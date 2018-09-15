Массимо Каррера: "До последнего дня убеждали Терри перейти в "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции перед матчем 7-го тура РПЛ с "Ахматом" отметил, что экс-защитник "Челси" Джон Терри не принял предложение красно-белых, потому что его семья не хотела переезжать.

- Вчера на матче "Локомотив" - "Динамо" был баннер болельщиков железнодорожников о Джоне Терри. Ударит ли ситуация с его непереходом в вашу команду имиджево или наоборот, потому что всю неделю говорили о "Спартаке"?

- Не понимаю, что значит испортить имидж "Спартака". В футболе подобное происходит. До последнего дня убеждали Терри перейти в "Спартак". Я сам с ним разговаривал, и он объяснил причины, по которым не хочет переходить. Уважаю его выбор. У каждого есть свои приоритеты. Он хотел находиться с семьей. У него было сложный выбор. Он хотел приехать, но в итоге сделал выбор в пользу семьи. Все должны уважать его решение как игрока и человека. Я если встречусь с ним, пожму ему руку. Не думаю, что это портит имидж "Спартака".

- У него не было страха приезжать в Россию? Это только семейные причины?

- Его семья не хотела переезжать, и он принял это решение.

- Почему не было резервных вариантов усиления? И почему Федун сразу отмел вариант с Таски?

- Что касается Таски, мы приняли решение в конце прошлого сезона. Нашли отличного защитника – Жиго, но он, увы, травмировался. Не нашли другого центрального защитника, на которого сразу могли бы положиться. Не было смысла брать молодого футболиста, у нас своя молодежь растет. Мы немного затянули ситуацию с Терри, думая, что сможем его убедить. (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов).

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