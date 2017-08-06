Массимо Каррера: "Для меня противостояние "Спартака" и "Зенита" не является историческим"

Итальянский главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил о том, что для него матч 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" является противостоянием команд, а не дуэлью с соотечественником Роберто Манчини. Специалист не воспринимает данную игру, как историческую.

- Хочется верить, что я все-таки уже стал частью вашей футбольной истории, выиграв вместе с ребятами чемпионат страны и Суперкубок. Что касается предстоящего матча против "Зенита", то для меня лично он не является историческим, - приводит "Р-Спорт" слова Карреры. - Для меня это не дуэль Манчини и Карреры, а противостояние "Зенита" и "Спартака".

Мы играем не против Манчини, а против "Зенита", "Зениту" же противостоит не Каррера, а "Спартак". Если бы этот матч уже сегодня решал судьбу золотых медалей, тогда его еще как-то можно было бы назвать историческим. Однако впереди еще целый сезон, так что в моем понимании это, конечно, матч важный, но не более того.

Если вам нужна дополнительная интрига, то ради бога: сравнивайте наш матч с "всеитальянским дерби". В конце концов, громкая вывеска никому еще не мешала! Хотя, когда я вот вспоминаю свое игровое туринское прошлое, мне почему-то приходят на ум прежде всего наши матчи против "Фиорентины". Вот где кипели дикие страсти - как на поле, так и вне его!

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.