Массимо Каррера: "Динамо" заслуженно победило"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1) в эфире телеканала "Наш футбол" отметил справедливость результата. По словам итальянского специалиста, нужно смотреть в будущее, а не оглядываться на неудачи.
– Результат справедлив?
– "Динамо" провело хороший матч. У него было больше злости, больше желания победить, поэтому они заслуженно победили.
– Чего не хватило команде?
– Не хватало темпа, сильно растягивались по полю, не получилось сделать то, что готовили на неделе.
– Третье место – серьезный удар?
– Конечно, жаль, что проиграли в дерби. С другой стороны, у нас остался шанс попасть в Лигу чемпионов. Жизнь продолжается. Не надо думать о том, что было. Надо думать о целях в следующем году.
aleks80
В лч то Спартак навряд ли выйдет ,ну а в принципе чего они там забыли.
17:02
Бен Ричардс
kb minsk. Если Каррера останется, то в следующем сезоне 5-е место будет пределом мечтаний.
16:44
Jean4
Рыжие псы смотрю на Карреру накинулись от бессилия. =))
16:42
Бу-га-га!
Мистер 0,7 - и этим всё сказано.)))
16:40
triftong
Федун ищет уже нового тренера.
16:30
alex-ls
да это не спартачи пишут, а дурачки из других команд
16:30
kb minsk
Я смотрю тут уже многие ненавидят Карреру. Забыли где мы были до его прихода? Постоянные 5-6 места. С ним за 2 года- золото, бронза и суперкубок. Давайте уволим и возьмем очередного Парфенова со спартаковским духом. А в следующем сезоне будем радоваться попаданию в ЛЕ.
16:25
Friendship07
не трогайте Карреру клоуны. Слюнявьте себе мониторы и не вякайте
16:25
dintos
Не хочется думать,что этот тренеришка останется в Спартаке.Прошлогоднее чемпионство-это просто стечение обстоятельств.Если макаронник ещё десять лет будет в Спартаке,то ни разу чемпионом больше не станет.
16:24
Revelator78
Максимка, тебе в Турин пора. И самогонщика забери( что бы не скучно было там в серии А)
16:24
Albertozi
Как у команды может быть меньше желание,если ты макаронник борешся за Лигу чемпионов,а Динамо ничего не надо!да гнать на в шею,позорник
16:23
bvb1987
Надо думать о целях в следующем году.---тоже глюки как у Гонча? полгода будут отдыхать)
16:23
sava_
Думаем, покуя чемоданы с Манчини)
16:22
spawn0
гнать тебя
16:21
spawn0
с..у..к..а
16:20