Массимо Каррера: "Динамо" заслуженно победило"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1) в эфире телеканала "Наш футбол" отметил справедливость результата. По словам итальянского специалиста, нужно смотреть в будущее, а не оглядываться на неудачи.

– Результат справедлив?

– "Динамо" провело хороший матч. У него было больше злости, больше желания победить, поэтому они заслуженно победили.

– Чего не хватило команде?

– Не хватало темпа, сильно растягивались по полю, не получилось сделать то, что готовили на неделе.

– Третье место – серьезный удар?

– Конечно, жаль, что проиграли в дерби. С другой стороны, у нас остался шанс попасть в Лигу чемпионов. Жизнь продолжается. Не надо думать о том, что было. Надо думать о целях в следующем году.