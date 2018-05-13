16:14 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Динамо" заслуженно победило"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 30-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:1) в эфире телеканала "Наш футбол" отметил справедливость результата. По словам итальянского специалиста, нужно смотреть в будущее, а не оглядываться на неудачи.

– Результат справедлив?

– "Динамо" провело хороший матч. У него было больше злости, больше желания победить, поэтому они заслуженно победили.

– Чего не хватило команде?

– Не хватало темпа, сильно растягивались по полю, не получилось сделать то, что готовили на неделе.

– Третье место – серьезный удар?

– Конечно, жаль, что проиграли в дерби. С другой стороны, у нас остался шанс попасть в Лигу чемпионов. Жизнь продолжается. Не надо думать о том, что было. Надо думать о целях в следующем году.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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aleks80

В лч то Спартак навряд ли выйдет ,ну а в принципе чего они там забыли.

17:02

Бен Ричардс

kb minsk. Если Каррера останется, то в следующем сезоне 5-е место будет пределом мечтаний.

16:44

Jean4

Рыжие псы смотрю на Карреру накинулись от бессилия. =))

16:42

Бу-га-га!

Мистер 0,7 - и этим всё сказано.)))

16:40

triftong

Федун ищет уже нового тренера.

16:30

alex-ls

да это не спартачи пишут, а дурачки из других команд

16:30

kb minsk

Я смотрю тут уже многие ненавидят Карреру. Забыли где мы были до его прихода? Постоянные 5-6 места. С ним за 2 года- золото, бронза и суперкубок. Давайте уволим и возьмем очередного Парфенова со спартаковским духом. А в следующем сезоне будем радоваться попаданию в ЛЕ.

16:25

Friendship07

не трогайте Карреру клоуны. Слюнявьте себе мониторы и не вякайте

16:25

dintos

Не хочется думать,что этот тренеришка останется в Спартаке.Прошлогоднее чемпионство-это просто стечение обстоятельств.Если макаронник ещё десять лет будет в Спартаке,то ни разу чемпионом больше не станет.

16:24

Revelator78

Максимка, тебе в Турин пора. И самогонщика забери( что бы не скучно было там в серии А)

16:24

Albertozi

Как у команды может быть меньше желание,если ты макаронник борешся за Лигу чемпионов,а Динамо ничего не надо!да гнать на в шею,позорник

16:23

bvb1987

Надо думать о целях в следующем году.---тоже глюки как у Гонча? полгода будут отдыхать)

16:23

sava_

Думаем, покуя чемоданы с Манчини)

16:22

spawn0

гнать тебя

16:21

spawn0

с..у..к..а

16:20

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