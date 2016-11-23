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Массимо Каррера: "Давление в "Спартаке" особенно высокое – это российский "Ювентус"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что летом не мог представить такого развития событий. Под его руководством красно-белые лидируют в турнирной таблице премьер-лиги после 14 туров, опережая "Зенит" на три очка, а ЦСКА – на девять. Специалист в очередной раз сравнил московский клуб с "Ювентусом".

– Если бы мне сказали летом, что все будет так, я бы ни за что не поверил – это невозможно было представить, – приводит Gianlucadimarzio.com слова Карреры. – Я приехал работать в качестве ассистента, а потом согласился сделать все возможное, чтобы "Спартак" поднялся как можно выше. Давление? Оно всегда есть, независимо от целей клуба. А здесь оно особенно высокое. "Спартак" – это в какой-то мере российский "Ювентус". Но меня ничто не пугает.

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