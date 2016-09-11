Массимо Каррера: "Было мало хорошего футбола со стороны и "Спартака", и "Локомотива"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что обе команды показали мало хорошего футбола. По словам Карреры, его подопечные должны продолжать усердно работать.

– Что было ключевым фактором в этой встрече?

– Знали, что игра будет сложной, как и все дерби. Мы хорошо боролись на протяжении всей игры. С обеих сторон было мало хорошего футбола, но это же дерби. Для нас было очень важно выиграть, чтобы продолжать расти. Очень мало времени, чтобы праздновать, мы должны продолжать усердно работать.

– Чем можно объяснить нервную концовку?

– Когда команды действуют, только выбивая мяч вперед, всегда становится сложно. Приходится много потеть, порой мы такое тоже тренируем, но для психологии это хорошо.