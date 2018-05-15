Массимо Каррера: "Были ситуации, когда хотел оштрафовать игрока"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подвел итоги сезона в интервью группе журналистов, в числе которых был и обозреватель "СЭ". Он рассказал о том, что в этом сезоне хотел оштрафовать некоторых игроков за поведение и недобросовестное отношение к тренировкам.

- Вам приходилось штрафовать игроков в этом сезоне за ненадлежащее отношение к делу?

- Нет. Были некоторые ситуации, когда хотел, но этого нельзя было сделать.

- Что помешало?

- Это должно идти от руководства.

- Но если бы вы сказали руководству, вам бы дали добро.

- Но я предпочел не делать этого, а пообщаться с игроком. Считаю, что штраф ни к чему не приведет. Хочу, чтобы футболист понимал, где он ошибается.

- За что вы хотели оштрафовать игрока?

- За поведение. За то, как тренируется. За неуважение к товарищу.

- Можете привести пример?

- Например, если ужин в восемь, кто-то придет в 19.45, кто-то в 20.10. Если ужин в восемь, то именно в восемь. Если собрание в час, то именно в час. Есть нюансы и в поведении на поле. Сам играл в футбол и имею опыт, чтобы понять игрока, который тренируется плохо и без желания. И понимаю причины, почему так происходит. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью главного тренера "Спартака".