21:32 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Боюсь, что травма Жиго серьезная"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен ничьей в матче 7-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Специалист также выразил опосения, что травма защитника Самюэля Жиго, полученная в столкновении с Артемом Дзюбой, достаточно серьезная.

- Вы разочарованы или довольны ничьей?

- Я доволен результатом. Мы играли с сильной командой, играющей очень качественно. Она хорошо играет снизу и на втором этаже. 

- Насколько серьезная травма у Жиго?

- Сегодня ночью ему будет сделано МРТ. Но я боюсь, что травма серьезная.

- Почему вы не заменили его сразу? 

- Я спросил, как он себя чувствует, и он сказал, что может выйти на поле. Иначе я бы никогда не подверг риску игрока. (Гоша ЧЕРНОВ)

Зенит - Спартак М

 

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