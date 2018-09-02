Массимо Каррера: "Боюсь, что травма Жиго серьезная"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен ничьей в матче 7-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Специалист также выразил опосения, что травма защитника Самюэля Жиго, полученная в столкновении с Артемом Дзюбой, достаточно серьезная.

- Вы разочарованы или довольны ничьей?

- Я доволен результатом. Мы играли с сильной командой, играющей очень качественно. Она хорошо играет снизу и на втором этаже.

- Насколько серьезная травма у Жиго?

- Сегодня ночью ему будет сделано МРТ. Но я боюсь, что травма серьезная.

- Почему вы не заменили его сразу?

- Я спросил, как он себя чувствует, и он сказал, что может выйти на поле. Иначе я бы никогда не подверг риску игрока. (Гоша ЧЕРНОВ)