Массимо Каррера: "Боюсь, что травма Жиго серьезная"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен ничьей в матче 7-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Специалист также выразил опосения, что травма защитника Самюэля Жиго, полученная в столкновении с Артемом Дзюбой, достаточно серьезная.
- Вы разочарованы или довольны ничьей?
- Я доволен результатом. Мы играли с сильной командой, играющей очень качественно. Она хорошо играет снизу и на втором этаже.
- Насколько серьезная травма у Жиго?
- Сегодня ночью ему будет сделано МРТ. Но я боюсь, что травма серьезная.
- Почему вы не заменили его сразу?
- Я спросил, как он себя чувствует, и он сказал, что может выйти на поле. Иначе я бы никогда не подверг риску игрока. (Гоша ЧЕРНОВ)