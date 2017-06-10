Массимо Каррера: "Больше не вернусь на роль помощника Конте, теперь я - главный тренер"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что в будущем мечтает выиграть Лигу чемпионов. Специалист также добавил, что больше не вернется на пост помощника Антонио Конте. Каррера работал вместе с Конте в "Ювентусе" с 2011 по 2014 год, а также в сборной Италии с 2014 по 2016 год.
"Спартак" стал чемпионом России-2016/17 и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
– Мечтаете когда-нибудь возглавить "Ювентус"? - вопрос Каррере.
– Следующая моя мечта – выиграть чемпионат России в следующем сезоне. И стать более сильным тренером.
– А если говорить о более далекой перспективе?
– Как и все тренеры, мечтаю выиграть Лигу чемпионов. Но это очень сложно.
– Допускаете ли, что когда-нибудь еще вернетесь на роль помощника Конте?
– Нет. Теперь я – главный тренер.