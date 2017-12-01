Массимо Каррера: "Арсенал" обыгрывал "Зенит" и ЦСКА. "Спартаку" будет сложно"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера уверен, что матч 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" получится сложным. Специалсит подчеркнул, что команда должна будет оставить на поле все силы. Чтобы добиться победы.

– Мы должны сыграть также ударно, как и в матче с "Зенитом". Мы встретимся с командой, которая обыгрывала сине-бело-голубых и ЦСКА, что говорит об ее уровне. Знаем, что будет сложно. Мы должны максимально выложиться на поле.

У Промеса проблемы с икроножной мышцей и небольшая усталость, поэтому мы оставили его дома. У Зе Луиша проблемы с ногтями на ногах. Посмотрим, удастся ли ему сегодня надеть бутсы. Безусловно, в "Спартаке" есть другие футболисты. И я уверен, что они выполнят свой долг на сто процентов.

"Ливерпуль" и ЦСКА? Сейчас мы думаем об "Арсенале". После этой игры задумаемся над остальными.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"