Массимо Каррера: "Ананидзе вернулся из сборной с травмой, с "Рубином" вряд ли сыграет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что хавбек клуба Джано Ананидзе, скорее всего, не примет участия в матче чемпионата России против "Рубина". По словам специалиста, хавбек вернулся из сборной Грузии с травмой.

- Прошла международная пауза, многие футболисты разъезжались по сборным. Например, Ананидзе отдал две голевые передачи за Грузию. Могут ли международные успехи как-то повлиять на стартовый состав?

- Нет, это не влияет. Я готовлюсь к каждому сопернику исходя из того, кто мне нужен на поле. Что касается Джано, он вернулся с какой-то проблемой в колене, поэтому он вряд ли сыграет с "Рубином".

- Есть еще проблемы у Зе Луиша, у Таски... Вас это не беспокоит перед важным матчем?

- В команде 25-26 футболистов. Мне жаль, когда кто-то выбывает из-за травм. Но на их месте будут играть другие футболисты. К сожалению, в футболе бывают травмы, с этим нужно мириться. (Михаил ГОНЧАРОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)