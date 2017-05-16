Массимо Каррера: "Аленичев с чемпионством не поздравил – мы не общаемся"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, побывавший в гостях у "СЭ", подчеркнул, что экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев не поздравил его с чемпионством. Напомним, итальянский специалист, который привел команду к первому за 16 лет чемпионскому титулу, начинал этот сезон в качестве помощника в штабе россиянина.

– Вас поздравил с чемпионством бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев?

– Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол.

– Когда и где?

– Не помню!

– В одной команде или друг против друга?

– В разных. Счет тоже не вспомню. Одна забила, кажется, 18 голов, другая примерно столько же. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

Полностью интервью Карреры